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أخبار العالم

رئيس وزراء السودان يتحدث عن "أثر كارثي" بسبب الملء الثاني لسد النهضة

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:17 م
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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قسم الخارجي

قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إن  إقبال إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو بدون اتفاق بين الأطراف في إطار القانون الدولي يضمن سلامة التشغيل وتبادل المعلومات سيكون له أثر كارثي على السودان.

وأكد حمدوك خلال لقاء مع  مبعوث الاتحاد الأوروبي وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو،  موقف السودان الثابت بعدم الدخول في حرب مع الجارة إثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتحدث حمدوك عن موقف السودان من مشروع سدالنهضة والأثر الذي سببه المشروع على البلاد وعلى الكثير من المشاريع السودانية خلال الملء الأول في العام الماضي بـ (٥) مليار متر مكعب.

وأضاف أن الملء الثاني لسد النهضة له أثر كارثي خاصة على أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الازرق، موضحا أن السودان يدعو إلى أن يقوم السد على أُسس القانون الدولي الذي يحفظ لكل الأطراف حقوقها  وأن لا يتأثر أي طرف.
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