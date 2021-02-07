بفضله انتهت الحرب الباردة.. وفاة جورج شولتز أقدم وزير خارجية أمريكي

أعلنت مؤسسة "هوفر" إن جورج برات شولتز، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في عهد الرئيس رونالد ريجان، توفي اليوم الاحد عن عمر يناهز المائة عام.





وولد شولتز في نيويورك في 13 ديسمبر 1920، ونشأ في نيوجيرسي وتخرج من جامعة برينستون في عام 1942 بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد.





بعد ذلك، خدم في سلاح مشاة البحرية الأمريكية في عام 1945، وفي وقت لاحق، استأنف دراسته وتم قبوله في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الصناعي عام 1949.





ثم بدأ حياته المهنية كخبير اقتصادي كبير على مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس أيزنهاور.





وفي عام 1969، عينه الرئيس نيكسون وزيرًا للعمل.





وفي عام 1972، تم تعيين شولتز وزير الخزانة وشغل هذا المنصب لمدة عامين.





وخلال هذه الفترة، شغل أيضًا منصب رئيس مجلس السياسة الاقتصادية وتفاوض على العديد من البروتوكولات التجارية مع الاتحاد السوفيتي.





وشغل منصب وزير الخارجية في 1982-1989. لقد قدم مساهمة كبيرة في تنفيذ السياسة الخارجية التي أدت إلى اختتام ناجح للحرب الباردة وتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.





وبصفته وزيرًا للخارجية، لعب شولتز دورًا رئيسيًا في تنفيذ سياسة خارجية أدت إلى نهاية ناجحة للحرب الباردة ، وفقًا لمؤسسة هوفر.