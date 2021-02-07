قبل شرائك سيارة كهربائية.. تعرف على هذه الشروط

قبل أن تفكر في شراء سيارة كهربائية هناك عدة امور مهمة يجب أن تأخذها في عين الاعتبار قبل شراء السيارة ، وهي كالتالي :
1- السيارة الكهربائية تحتاج إلى شحن مستمر، ويعتبر شحن السيارة من أهم الامور بالنسبة لمالكي السيارات
2- يجب أن معرفة نطاق سير السيارة الكهربائية في ظل التطور المستمر بالنسبة لزيادة مدى المسافات .
3- يجب معرفة مدة شحن بطاريات السيارة ، حيث تعتمد على مدة الشحن على سرعة الشاحن الكهربائي ، وعلى سعة البطارية .
4- من المؤكد أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية هي أقل من تكلفة تعبئة سيارات الوقود العادية ، ولكن يوجد عدة عوامل سوف تؤثر على تكلفة التعبئة.
5- يجب عليك التاكد من وجود محطات شحن على طريقك ،لأن معظم السيارات الكهربائية لاتقطع مسافات طويلة في الشحنة الواحدة.
6- البطاريات لأنها العنصر الرئيسي في السيارة الكهربائية فإنها تأخذ مساحة ووزن كبيرين بالسيارة، وهو ما يؤثر على مقصورة الركاب ، ومساحة الامتعة .
1- السيارة الكهربائية تحتاج إلى شحن مستمر، ويعتبر شحن السيارة من أهم الامور بالنسبة لمالكي السيارات
2- يجب أن معرفة نطاق سير السيارة الكهربائية في ظل التطور المستمر بالنسبة لزيادة مدى المسافات .
3- يجب معرفة مدة شحن بطاريات السيارة ، حيث تعتمد على مدة الشحن على سرعة الشاحن الكهربائي ، وعلى سعة البطارية .
4- من المؤكد أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية هي أقل من تكلفة تعبئة سيارات الوقود العادية ، ولكن يوجد عدة عوامل سوف تؤثر على تكلفة التعبئة.
5- يجب عليك التاكد من وجود محطات شحن على طريقك ،لأن معظم السيارات الكهربائية لاتقطع مسافات طويلة في الشحنة الواحدة.
6- البطاريات لأنها العنصر الرئيسي في السيارة الكهربائية فإنها تأخذ مساحة ووزن كبيرين بالسيارة، وهو ما يؤثر على مقصورة الركاب ، ومساحة الامتعة .