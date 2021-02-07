زيادة المعاشات وصرف حافز للمعلمين .. مطالب برلمانية لـ وزير المالية

أجندة تشريعية جديدة أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية تضم عددا من التشريعات لتعديل بعض القوانين منها ضريبة الدمغة والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهى وغيرها خلال الفترة المقبلة وذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.









طالب عدد من اعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعدد من المطالب تتضمن إنصاف المعلمين وزيادة فى المعاشات الخاصة بموظفى الدولة الذين تحملوا فاتورة البناء والبقاء.









فى البداية أشاد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بميكنة الخدمات في الوزارة، مشيرا الى ان ذلك وفر مئات الملايين التي كانت تنهب وتضيع على الدولة، وشدد على ضرورة صرف حافز معلمى ثانية وثالثة ابتدائى، الذى سبق وأقره المجلس في الموازنة العامة للدولة.





ومن جانبه طالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتعديل قانون المعاشات، حتى يكون هناك معاش مناسب، للموظف بعد احالته للمعاش، منتقدا تدنى قيمة المعاش مقارنة بآخر راتب يحصل عليه الموظف.









وجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أوضح ان الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة الى قانون الموازنة العامة للدولة.









واستعرض الوزير، خطوات الوزارة نحو الميكنة والهيكلة والحوكمة، مشيرا الى سعى الوزارة لتكون تجارة مصر على منصة اليكترونية واحدة، ما يؤدى الى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة " الكاحول" الذى يستورد سلعا دون ان يكون معلوما ولا نجده عند البحث عنه.







