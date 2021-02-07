بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعي بلقاح كورونا.. صور

أعلن الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب جامعة بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وصول أول دفعة من التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا لمستشفيات جامعة بنها.









وأشار "القاضى"، إلى بدء التطعيم للأطقم الطبية (أطباء وتمريض) ابتداءً من اليوم الأحد.





من جانبه، قال الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، إن التطعيم سيكون تباعا لكافة الأطقم الطبية، والعاملين بالمستشفى، خلال الأيام القادمة، موجهًا الشكر لوحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات وجميع القائمين على العمل بها على ما قدموه، لتطعيم الأطقم الطبية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.





وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مراحل توزيع لقاح كورونا على مديريات وزارة الصحة والوحدات المختصة، خلال الفترة المقبلة.





وتنص الخطة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، على توزيع اللقاح على 300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، على أن يتم التوسعة في المرحلة الثانية لـ1500 وحدة صحية، وصولًا إلى 5000 وحدة صحية.





وحسب الخطة فإن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في التوزيع يأتي وفقا لاحتياجات المواطنين وزيادة عدد الراغبين في الحصول على اللقاح على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا.





من ناحية أخرى ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها صباح اليوم اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة بحضور عضوية كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق وذلك لإجراء المقابلات واختيار أحد المرشحين لعمادة كلية الفنون التطبيقية.





وقال "الجيزاوى"، إن لجنة اختيار عميد كلية الفنون التطبيقية ضمت كلا من الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور منير حسن منير أستاذ متفرغ بكلية الفنون التطبيقية.





واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية.



