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عمرو حسن: «تنظيم الأسرة» أكبر مشروع استثماري يمكن أن نجني منه أرباحا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:50 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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حمزة شعيب
قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن مصر عاشت أثناء العقد الذي بدأ 1986 وانتهى 1996 واحدة من أنجح التجارب الدولية في العالم في مواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تعاني من أزمة الانفجار السكاني منذ نصف قرن من الزمان ولم تتم مواجهتها.

ولفت عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إلى أنه خلال هذه المدة انخفض معدل الإنجاب من 5.3 إلى 3%، لكن الموضوع لم يستمر بعد 1996.

وأكد أن الزيادة السكانية هي تحدي التحدي، وأكبر خطر تواجهه الدولة إلى جوار مواجهة الإرهاب، مردفًا «نتمنى أن ننهى مشكلة الزيادة السكانية وألا نصدرها للأجيال المقبلة».

وأوضح عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أن مصر في حاجة إلى حوكمة ملف السكان موضحًا أن أكبر مشروع استثماري يمكن أن تجني مصر منه أرباحا هو تنظيم الأسرة.

وتابع "لا أعرف من المسئول عن ملف السكان في مصر"، لافتًا إلى أن المسئول عن ملف السكان يجب أن يتميز بالقوة والاستقرار والاستقلال، حتى يتسنى له معالجة الملف وعلى الناحية الأخرى يمكن محاسبته.

واختتم عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أن زيادة مستوى تعليم المرأة يسهم في تنظيم الأسرة والحد من أزمة الانفجار السكاني.

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