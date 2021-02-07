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برلمان

4 سيارات لـ موكب الوزير بمبلغ 5 ملايين جنيه.. كوارث وزارة الإعلام في البرلمان

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:04 م
اسامة هيكل وزير الدولة
اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إعادة النظر فى جدوى استمرار وزارة الدولة للإعلام من عدمه. 


ورأت اللجنة أن الوزارة لم يكن لها دور ملموس منذ استحداثها، فى حين شهدت الفترة الأخيرة مشاحنات وصراعات بين الوزير أسامة هيكل والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة والصحفيين والإعلاميين، وهناك تداخل وتضارب فى الاختصاصات بين الوزارة والهيئات الصحفية والإعلامية.


ورصدت اللجنة من خلال دراستها للحساب الختامى لموازنة وزارة الدولة للإعلام عن السنة المالية 2019/2020، مبلغ 8.5  مليون جنيه الأصول المشتراة بالوزارة خلال 6 أشهر فقط، حيث تم استحداث الوزارة فى ديسمبر 2019 وتحددت اختصاصاتها فى يناير 2020 وبدأت ممارسة عملها فى مارس 2020، وتم الشراء فى مايو 2020.


وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن اللجنة رصدت تضمين الحساب الختامى لموازنة الوزارة مبلغ 8.5 مليون جنيه شراء سيارات، 4 سيارات منها بسعر 5 ملايين جنيه للوزير، و5 سيارات لقيادات الوزارة بمبلغ مليون و625 ألف جنيه، و3 ميكروباص للعاملين بمبلغ 2 مليون و40 ألف جنيه.


وانتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، شراء 4 سيارات لموكب الوزير بمبلغ 5 ملايين جنيه فى ظل توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق. 


ولفت رئيس الاجتماع إلى أنه كان من الأولى مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط بتوفير سيارات لوزارة الدولة للإعلام من سيارات الدولة بدلا من الشراء حفاظا على أموال الدولة.


ووجهت اللجنة سؤالا إلى ممثل وزارة التخطيط: "هل طلبت وزارة الدولة للإعلام توفير سيارات من هيئة الخدمات الحكومية أو مجلس الوزراء أو من وزارة التخطيط؟"، وأجاب ممثل وزارة التخطيط بأن ذلك لم يحدث والوزارة تقدمت بطلب لشراء سيارات وليس توفيرها.
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