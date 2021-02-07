شيخ الأزهر يوافق على ترقية أعضاء من هيئة التدريس بكليات الجامعة

وافق فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر.
وشمل القرار ترقية أعضاء هيئة التدريس، من كليات: الشريعة والقانون بأسيوط، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا، وكلية العلوم للبنين بأسيوط، وكلية طب الأسنان بالقاهرة، وكلية التربية للبنين بأسيوط، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، وكلية الطب للبنين بدمياط.
كما تضمن القرار ترقية أعضاء من كليات: كلية اللغة العربية بالزقازيق، وكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، وكلية الهندسة للبنين بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون، وكلية اللغة العربية بالقاهرة، وكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وكلية الزراعة للبنين بأسيوط، وكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق.