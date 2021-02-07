شيخ الأزهر يوافق على ترقية أعضاء من هيئة التدريس بكليات الجامعة

وافق فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر.





وشمل القرار ترقية أعضاء هيئة التدريس، من كليات: الشريعة والقانون بأسيوط، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا، وكلية العلوم للبنين بأسيوط، وكلية طب الأسنان بالقاهرة، وكلية التربية للبنين بأسيوط، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، وكلية الطب للبنين بدمياط.



