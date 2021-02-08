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حوادث

عيار في الرأس.. 4 خفراء يقتلون مالك محلات مشويات شهير بالجيزة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:34 ص
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أنهى ٤ خفراء حياة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة إثر خلافات بينهم على العمل لديه بالمزرعة الخاصة به.

تلقت شرطة النجدة بلاغا، أفاد بمصرع شخص داخل مزرعته بمدينة أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مالك محلات مشويات شهير متوفيا اثر اصابته بطلق ناري بالرأس.

وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة ٤ خفراء رفض المجني عليه عملهم لديه في المزرعة الخاصة به فقاموا بالانتقام منه.

وتبين من التحريات التي اجريت برئاسة اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين سبق وتقدموا للعمل لدي المجني عليه في المزرعة الخاصة به الا انه رفض فقرروا الانتقام منه وقتله.

وعقب تقنين الاجراءات، تمكنت فرق المباحث برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر من ضبط المتهمين.

وأعترف المتهمين أمام العقيد فوزي عامر مفتش المباحث بإرتكابهم الواقعة تفصيليا، عقب رفض المجني عليه عملهم لديه فقاموا بالتربص له وقتله.

وأمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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