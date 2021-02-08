أحمد بلال: مشوفتش أهداف مصطفى محمد.. مش فاضيين نتفرج على الدوري التركي

أكد أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، أنه لا يتابع مصطفى محمد المحترف في جالاتا سراي التركي بعد خروجه في رحلة إحتراف مع الزمالك.

وقال بلال في تصريحات لملعب "أون تايم سبورتس": "لم أشاهد هدفي مصطفي محمد لكني علمت انه سجل هدفا جميل ، احنا مش فاضيين نتابع الدوري التركي".

وقاد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، فريقه للفوز على فنربخشه في ديربي تركيا والذي أقيم مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري التركي.





وانتصر جالاتا سراي بهدف وحيد على فنربخشه سجله مصطفى محمد في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.





وجاء هدف مصطفى محمد الرائع بعدما راوغ مدافع فنربخشه وسدد كرة قوية سكنت شباك الخصم بنجاح. ويعد هذا هو الهدف الثاني في المباراة الثانية لمصطفى محمد مع جالاتا سراي، بعدما سجل في مباراته الأولى من ركلة جزاء أمام قاسم باشا.





وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي قادما من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.





وارتفع رصيد جالاتا سراي بعد الفوز على فنربخشه إلى النقطة 48 في صدارة جدول ترتيب الدوري، وبنفس الرصيد مع فنربخشه صاحب الوصافة.