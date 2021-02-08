فى ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية فى حياة حسين الإمام

تحل اليوم الاثنين ذكرى ميلاد الفنان حسين الإمام ، الذى ولد فى 8 فبراير 1951، فهو ممثل ومغن وملحن وموزع وكاتب أغان وسيناريو وحوار ومقدم برامج ايضا.





"حسين" هو ابن المخرج الكبير الراحل حسن الامام، وشقيق الموسيقى مودي الإمام، ومتزوج من الفنانة سحر رامي، ولديه ولدان، هما يوسف، وسالم.





وقدم مع شقيقه "مودي الإمام" العديد من الألحان والألبومات الغنائية، وكون معه ثنائيا غنائيا وموسيقيا، قام "حسين الامام" بتلحين موسيقى سينمائية فى عدة أفلام منها "كابوريا" و"استاكوزا"، كما وضع ألحانا بلون جديد لبعض المسرحيات، مثل "باللو" و"ألاباندا" "ولما بابا ينام" و"للكبار فقط".





شارك الفنان الراحل فى عدة اعمال سينمائية منها "كذلك في الزمالك، أشيك واد في روكسي، بيتزا بيتزا، كابوريا، بمبة كشر"، كما قدم عددا من البرامج، منها "حسين على الهواء وحسين على الناصية وفاصل ونواصل وإيه النظام، وكلام حسين".



