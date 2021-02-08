ما يقرب من عام.. النفط يحقق أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كورونا

سجلت أسعار خام النفط الأمريكي أعلى مستوياتها منذ قرب بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، بدعم من قيود الإنتاج و تعافي الطلب.





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار القياسي في أسواق الطاقة، أكثر من 50 ٪ منذ نهاية أكتوبر وتقترب من 60 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أن بدأت جائحة كورونا في تآكل الطلب على النفط في أوائل عام 2020.





فيما تجاوزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - أو خام غرب تكساس الوسيط، الدرجة الرئيسية للخام الأمريكي - الأسبوع الماضي 55 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عام.





وأشارت شبكة فوكس نيوز الأمريكية إلى أن هذه الأرقام دليل قوي على احتمالية أن يكون عام 2021 هو عام التعافي من آثار فيروس كورونا المستجد.





ويدفع السائقون الأمريكيون بالفعل المزيد بفضل الارتفاع في أسعار النفط الخام. على الصعيد الوطني، حيث ارتفعت أسعار البنزين إلى 2.46 دولار للغالون في المتوسط ​​من 2.12 دولار في بداية نوفمبر.







