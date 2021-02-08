محافظ الوادي الجديد: الري توافق على إدراج 65 ألف فدان ضمن الاستثمار بالمحافظة

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، موافقة قطاع الرى والمياه الجوفية على إدراج 65 ألف فدان من الأراضى التى جرى تخصيصها من منطقة الصناعات الثقيلة بوزارة الصناعة لولاية المحافظة بقرار جمهورى شمل تخصيص 298 ألف فدان لصالح التنمية بالمحافظة.





وقال المحافظ، إن تلك المساحة التى جرت الموافقة عليها بمعرفة الرى تأتى فى اطار خطة الاستخدام العادل لمياه الخزان الجوفى مشيرا إلى أنه لا يمكن تنفيذ أية مشروعات زراعية دون موافقة الرى عليها لكونها الجهة المنوط بها تقنين استخدام ومياه الخزان الجوفى حفاظا على مستقبل الاجيال القادمة .





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وأضاف الزملوط، أنه يجرى تنفيذ مشروع تركيب عدادات التحكم فى استهلاك مياه الابار الزراعية بالتعاون مع وزارة الرى وعدة جهات أخرى والتى تشمل تركيب وحدات التحكم والقياس والتى تشمل تركيب أجهزه تحكم في كميات المياه المتدفقة من آبار الري الحكومية وقياس تصرفها على مساحة الأرض المخصصة للزراعة.





وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع قطاع الري تقوم حاليا بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الخزان الجوفي، بالإضافة إلى حظر الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالأرز واستبداله بالازر الجاف الذى يعتمد على مياه الصرف الزراعى وتقليل المساحات المنزرعة بالبرسيم الحجازي، وإلزام المزارعين بالمساحات المحددة.





من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تسليم مواقع العمل بطريق الداخلة – الفرافرة، لتطوير ورفع كفاءة وازدواج الطريق ضمن مشروع محور الجنوب والذي يبدأ من توشكي وحتى مدينة 6 أكتوبر في الجيزة مارًا بالعوينات والداخلة والفرافرة والواحات البحرية.





وأوضح الزملوط، أنه تم استكمال مشروع تطوير طريق الداخلة – شرق العوينات من خلال أكثر من 16 شركة مقاولات تعمل بالطريق، حيث جرى تقسيم العمل بالمحور على مراحل الأولى منه تشمل توشكي – العوينات والثانية العوينات الداخلة والداخلة – الفرافرة، بينما وصلت نسبة التنفيذ في طريق الفرافرة – البحرية أكثر من 90 %، لافتا إلى أن بداية العام المقبل، ستشهد نهاية تنفيذ عدة مراحل من المحور خاصة القطاعات التي تمر بالمحافظة.



