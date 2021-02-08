كيلو الفراخ البلدي بـ 36 جنيها.. أسعار بورصة الدواجن اليوم

ينشر صدى البلد،" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية ، اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021 ، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.





أسعار الدواجن اليوم









تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 24 و25 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 17 و 18 جنيهًا للكيلو.





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سعر البيض في البورصة





وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 32 و 33 جنيهًا للكرتونة، والبيض الاحمر بين 34 و 35 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 35 و 36 جنبها للكرتونة.









أسعار الكتاكيت اليوم



