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اقتصاد

البلطي الفيليه 110 جنيهات.. أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:13 ص
اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم الاثنين
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 8 فبراير 2021.

وتراوح سعر أسماك البوري نمرة "1" من 45– 51 جنيها للكيلو، والبوري نمرة "2" سجل 35– 41 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي 29-35 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي60-70 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20-30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني  50 -60 جنيها للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيها للكيلو. 

ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور، سجل البلطي المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو، فيما سجل البلطي المزارع "2" 17.5-18.5 جنيها للكيلو، والبلطي الأسوانى17- 37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيليه 30 – 110 جنيهات.

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وسجل البربون "1" 39-45 جنيها للكيلو، والبربون "2" 32- 38 جنيها للكيلو، والقشر بياض والبياض الأملس "1" 90 -110 جنيهات للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 30- 40 جنيها للكيلو، وسعر القرميط - شيلان 10-20 جنيها للكيلو.

وسجل سعر المرجان "1"28-34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 -27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار الجمبري الجامبو  400 -460 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 350 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 280 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 180 جنيها للكيلو، والسبيط والكاليماري والسابيا 110 -170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30- 130 جنيها للكيلو.
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