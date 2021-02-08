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محافظات

"صحبة في الخير".. مبادرة لدعم مرضى "شفاء الأورمان" بالأقصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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شمس يونس
زار أعضاء مبادرة "صحبة في الخير" مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، لتقديم الدعم المعنوي والمادي لاستكمال مسيرة النجاح في المستشفى الذي يخدم المرضي في محافظات الصعيد. 

وبحسب بيان، الاثنين، ضمت المبادرة عددًا من رجال الدين من بينهم الشيخ عبدالصبور احمد، إمام وخطيب، والقنص رويس لويز  من كنيسة نجع حمادي، ولفيف من شباب أعضاء بالمبادرة.

وتعرف أعضاء المبادرة على خطوات العمل بالمستشفى واستقبال المرضي بالمستشفى ومراحل العلاج.

كما تعرفوا على أقسام المستشفى المختلفة واستمعوا لشرح مفصل عن مراحل انشاء المستشفى.

وأشاد أعضاء المبادرة بالدور الكبير الذي تقوم به المستشفى في علاج المرضي من أبناء الصعيد بالمجان من خلال فريق طبي متميز ومن خلال الاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية.

ورحب أعضاء المبادرة بالتعاون مع المستشفى والمشاركة في مبادرة حائط شفاء الأورمان، وهي مبادرة جديدة من نوعها تقوم على توثيق أسماء الداعمين للمستشفى على حائط المستشفى بشكل جميل وملفت مما يساهم فى حث المواطنين على التبرع ودعم مسيرة النجاح في المستشفى.

ووجّه محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لأعضاء المبادرة على دعمهم، مشيرا أن المستشفى حريصة على التعاون مع كل المؤسسات والمبادرات التي من شأنها دعم المرضي ودعم المستشفى.
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