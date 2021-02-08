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أخبار العالم

جنوب أفريقيا تعلق استخدام لقاح استرازينيكا.. وبريطانيا تؤكد فعاليته

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:23 ص
جنوب أفريقيا تعلق
جنوب أفريقيا تعلق استخدام لقاح استرازينيكا
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دعاء أبوهشيمة
أكدت بريطانيا، اليوم الاثنين، فعالية لقاح أسترازينيكا، وذلك بعد قرار جنوب أفريقيا تعليق استخدامه. 

ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالانجليزية، أوقفت جنوب أفريقيا طرح لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» بعد أن أظهرت دراسة أجرتها جامعة ويتووترسراند، نتائج مخيبة للآمال ضد متغير الفيروس الجديد. وعلى ارغم من ذلك، فقد أعلنت  بريطانيا أن اللقاح ما زال يوقف الموت والمرض الخطير.

وكشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الاثنين، عن إصابة 147 شخصا بالسلالة المتحورة الجنوب أفريقية المثيرة للقلق.

وقال وزير شؤون الصحة البريطاني إن المملكة المتحدة قد تحتاج لزيادة جرعات اللقاح للتعامل مع التحورات. 

وقال باحثون من جامعة ويتواترسراند وجامعة أكسفورد إن السلالة مسؤولة عن 90 % من حالات كورونا الجديدة في جنوب أفريقيا. ووجدت الدراسة، التي شملت حوالي 2000 شخص، أن اللقاح يوفر "الحد الأدنى من الحماية" ضد الحالات الخفيفة والمتوسطة من «كوفيد-19».

وقال البروفيسور شابير ماضي، كبير الباحثين في تجربة أسترازينيكا في جنوب إفريقيا ، إن تشابه اللقاح مع اللقاح الذي أنتجته شركة جونسون آند جونسون ، والذي قلل المرض الشديد بنسبة 89٪ ، يشير إلى أنه لا يزال يمنع المرض الخطير أو الوفاة.

وأوضح أن الدراسة لم تكن قادرة على التحقيق في فعالية اللقاح في الوقاية من الإصابات الأكثر خطورة، حيث كان متوسط ​​عمر المشاركين 31 عامًا؛ وبالتالي لا يمثلون الفئة السكانية الأكثر عرضة لخطر الأعراض الشديدة من الفيروس.

وقالت البروفيسور سارة جيلبرت، مطورة اللقاحات الرئيسية في أكسفورد: أن اللقاحات يجب أن تحمي من الأمراض الشديدة.

وكانت جنوب أفريقيا قد تلقت مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، وكان من المقرر أن تبدأ بتلقيح سكانها، الأسبوع المقبل.

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