محافظ أسيوط: تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات اقتصادية واجتماعية في أبنوب

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في الجلسة الحوارية ،عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج المرحلة التأسيسية لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية الذي ينفذ بتمويل مشترك من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومن الاتحاد الأوروبي ويمثل أحد أوجه التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق تطوير المناطق العشوائية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي "GIZ "





. جاء ذلك بحضور الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية والمهندس علاء عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور سامي عفيفي مدير المركز الاستشارى للتنمية الحضرية والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الابنية التعليمية بأسيوط والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندسة غادة هاشم مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة.





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حيث أدار الجلسة الدكتور مهاب الرفاعي وهبة بحيري وتم عرض نتائج المرحلة التأسيسية للمشروع والتي بدأت في سبتمبر 2020 بمشاركة كل الجهات المعنية كما تم عرض المشروع والمخطط الزمني له كما تم استعراض مؤشرات التنمية ومراجعة المشروعات التي سيتم تنفيذها وفقًا للخطة بالإضافة إلى الجدول الزمني للمرحلة القادمة والخطوات التي تمت أثناء التأسيس والتي استمرت 6 أشهر والمخرجات الأساسية للمرحلة.









كما تم – خلال الجلسة – الاستماع إلى كلمات المشاركين واستعراض نتائج تحليل الوضع الراهن على أرض الواقع لتحديد التحديات ووضع الحلول الممكنة وتم اختيار مدينة أبنوب كنطاق للتدخل والتي سيتم بها تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للجدول الزمني الذي سينتهي في 2023.









وأكد المحافظ – خلال كلمته – على أهمية تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ومشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة للحد من الهجرة غير الشرعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات مدرة للدخل فضلًا عن أنشطة التوعية والتدريب الفني والمهني مشيدًا بأهمية المشروع الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي في المناطق العشوائية ذات نسب الهجرة المرتفعة بمحافظات الاسكندرية، البحيرة وأسيوط





لفت إلى أن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية" يجمع خبرات من مشروعات مختلفة لتطوير المناطق العشوائية من خلال إدارة وتطوير البنية التحتية وتقديم برامج التدريب المهني وتعزيز برامج التوظيف من خلال نمط يقوم بتوحيد الجهود والتعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدني المحلي.







