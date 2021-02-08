23 فبراير.. الحكم في دعوى تعويض ميريهام هشام 10 ملايين جنيه

حجزت المحكمة الاقتصادية نظر دعوى تطالب إحدى الشركات بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه لصالح ميريهام هشام بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسب وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوي وذلك لجلسة 23 فبراير للحكم.

وتضمنت صحيفة الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما ادي إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.





وأضافت الدعوي أن المدعية أصابتها أضرار مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقا للقانون مطالبا بالزام الشركة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عما إصابة المدعي من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من على اليوتيوب مطالبا بإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.