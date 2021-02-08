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رياضة

على رأسهم رونالدو.. يوفنتوس مهدد بفقدان 10 لاعبين في نهائي الكأس

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:41 م
رونالدو
رونالدو
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إسراء أشرف
أكد تقرير صحفي اليوم، الإثنين، أن يوفنتوس مهدد بفقدان 10 من لاعبيه، في حال تخطي عقبة إنتر ميلان، بنصف نهائي كأس إيطاليا.

واقترب يوفنتوس من التأهل لنهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه على إنتر بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو، ويستعد لمواجهة الإياب، على ملعب أليانز ستاديوم، مساء غد الثلاثاء.

ووفقًا صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس مهدد بفقدان 10 لاعبين، بسبب تراكم البطاقات.

وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين وهم: كريستيانو رونالدو -  ألفارو موراتا - ماتياس دي ليخت - بنتانكور - ديميرال - آرثر ميلو - بيرنارديسكي - كييزا -  أدريان رابيو -  أليكس ساندرو.
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