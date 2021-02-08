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تعليم

صيدلة عين شمس : الاختبارات بطرقات الكلية .. والخروج من اللجنة بعد ساعة من بدء الإمتحان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:48 م
صدى البلد
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باسنتي ناجي

 أكد الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ،علي بدء الإختبارات بالكلية وفقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات في 20 فبراير الحالي ، لافتًا الى تقديم كافة الإستعدادات للحفاظ علي الطلاب من إنتشار عدوى كورنا بينهم.


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كما أوضح "أبو شنب " خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد أن الإختبارات بالكلية لمدة ساعتين لا يمكن للطالب الخروج الإ بعد مرور ساعة من مدة الإمتحان ، لافتًا  الى ان الكلية قد انتهت من اداء الإختبارات العملية بنهاية شهر ديسمبر الماضى.

 

ولفت عميد الكلية الي أن الكلية تبدأ إختبارات  النظرية والتي يختلف شكل الإختبار حسب طبيعة المادة التى يدرسها الطلاب ، مشددًا علي إلتزام الطلاب بالتدابير الوقائية والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية.


ونوه ، عن إستيراد كمية كبيرة من المطهرات والكمامات الطبية لتأمين الطلاب داخل الكلية ، مؤكدًا علي أهمية التعقيم المستمر لكافة انحاء الكلية

واستطرد ، أن الإختبارات بالكلية لا تتم داخل القاعات ولكن داخل الطرقات جيدة التهوية مع الحفاظ علي التباعد الإجتماعى.

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