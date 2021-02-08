مستمرون في البناء مهما كانت المعوقات.. إعلان إثيوبي متعنت حول سد النهضة

قالت إثيوبيا في إعلان جديد لها حول سد النهضة الكبير الذي تواصل العمل فيه دون اتفاق واضح مع أحد، أنها ستواصل التفاوض على أساس شرط العمل ضمن اتفاق ٢٠١٥.





ووفق ما قالت وكالة الأنباء الإثيوبية التي نقلت عنها الصحف الدولية، فإنها تقول أنها لن تقبل بأي اتفاق حول سد النهضة لا ينسجم مع مضمون إعلان المبادئ الموقَّع في 23 مارس 2015.





ومع إعلانها مرارا انها ستقوم بما تريده بناء السد في ظل عرقلتها الدائمة للمفاوضات، أكدت أن المفاوضات بشأن السد قد أحرزت تقدما كبيرا.





وقال سيليش بيكيلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي في حديث إلى وسائل الإعلام في أديس أبابا، أن مشاكل جدية طرأت في المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بسبب حملة تروج بأن السد يخدم فقط منطقة شرق إفريقيا.





وسبق أن قال رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، أن سد النهضة يهدد حياة ٢٠ مليون سوداني داعيا لسرعة إنجاز هذا الملف .

وتتهم أمريكا ودول عدة إثيوبيا بالتشدد والتعنت في مسألة السد ، حيث سبق وأن هددتها أمريكا في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن لم تستجب للمفاوضات حول السد.





وتظهر إثيوبيا مواقفها المتعنتة في وقت تعاني فيه من اضطرابات كبرى وحرب أهلية مازالت ذيولها قائمة حتى الآن.

حذر السودان إثيوبيا يوم السبت الماضي (6 فبراير) من المضي قدما في المرحلة الثانية لملء سدها الضخم على النيل الأزرق ، قائلا إن ذلك سيشكل "تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني".