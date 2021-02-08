ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من أكبر الداعمين.. المالكي يشيد بجهود الكويت في دعم الفلسطينيين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:11 م
فلسطين- الكويت
فلسطين- الكويت
Advertisements
مـيــــس رضـــا
أطلع وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، مع وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والتنسيق لتعزيز التعاون والمواقف المشتركة، والإجراءات المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات العامة.

وتناول اللقاء الذي عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ، الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة، بمبادرة مصرية أردنية، اليوم الاثنين، أهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، وضرورة التأكيد على عقد مؤتمر دولي للسلام لتحقيق السلام الشامل والعادل، ونيل شعبنا حريته واستقلاله في دولته على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد المالكي بمواقف دولة الكويت التي تعتبر من أكبر الداعمين لدولة فلسطين في كافة المنظمات والمحافل الدولية، إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية، وهو ما تجلى بالسعي الكويتي لدفع العالم للاعتراف بدولة فلسطين.

وحضر اللقاء السفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة السفير فايز أبو الرب، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد زيارة أبو مازن للرئيس السيسي لبحث سبل التعاون المشترك.. برلمانيون: مصر كانت ولا تزال أول الداعمين للقضية الفلسطينية..ويؤكدون على دورها الاستراتيجي والمحوري فى شئون المنطقة

الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية

وزير الخارجية الأردنى: الاستمرار فى العمل من أجل تحقيق السلام الدائم والعادل

رسالة خطية من سلطان عمان للرئيس الفلسطيني

بند واحد مهم في اجتماعات القاهرة بشأن فلسطين.. الإثنين المقبل

خالد ميري: استضافة مصر للفصائل الفلسطينية غرضه تحقيق المصالحة الحقيقة|شاهد

ترشيحاتنا

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

فى عيد ميلاده الـ 75.. المرض يجبر يوسف فوزي على اعتزال الفن

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه..عقوبة التشهير بشريف إكرامى على السوشيال ميديا

مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن أندرو ميخائيل

زوجتي لا تنصاع لأوامري خاصة في ملابسها ماذا أفعل؟ شاهد رد الإفتاء

تصريح مثير من بايرن ميونيخ قبل ساعات من مواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ