ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسالة واضحة وحازمة.. الاتحاد الأوروبي يعلق على زيارة بوريل لـ موسكو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:21 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعلق على زيارة بوريل لـ موسكو
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
علق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على زيارة وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل إلى موسكو،مشيرا إلى أنها كانت زيارة "صعبة لكن ضرورية". 

وقالت بروكسل إن بوريل أبلغ موسكو رسالة واضحة وحازمة خلال زيارته، موضحة أنه لا يمكن الحكم على زيارة وزير خارجية الاتحاد إلى موسكو بالنجاح أو الفشل، مشددا على أن  طرد دبلوماسيين أوروبيين خلال زيارة بوريل يظهر استراتيجية روسيا.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل العائد من زيارة لموسكو، أمس الأحد، قد أعرب عن قلقه الكبير لرفض السلطات الروسية البدء بحوار "بناء أكثر" مع الاتحاد، داعيا القادة الأوروبيين الى "أخذ العبر من ذلك"، الأمر الذي قد يؤدي الى فرض عقوبات.

وكتب بوريل عبر تويتر لدى عودته من العاصمة الروسية أن "السلطات الروسية لم تشأ انتهاز الفرصة لإقامة حوار بناء أكثر مع الاتحاد الاوروبي. وهذا أمر مؤسف وعلينا أن نأخذ العبر منه (...) يعود الى الدول الأعضاء أن تقرر المراحل المقبلة، ونعم، قد تشمل هذه المراحل عقوبات". 

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير الجاري لعرض نتائج مهمة بوريل التي استمرت بين الرابع والسابع من فبراير واتخاذ قرار في شأن الخطوات المقبلة، في ضوء رفض الكرملين مطالبة القادة الأوروبيين بالافراج عن المعارض اليكسي نافالني وطرد موسكو لثلاثة دبلوماسيين أوروبيين تزامنا مع اللقاء الذي جمع بين بوريل ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يستنكر حملة الاعتقالات الواسعة بحق المتظاهرين في روسيا

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على موسكو بسبب نافالني

الاتحاد الأوروبي: مفاوضات مع تركيا بشأن المتوسط وتوحيد قبرص قريبا.. ومستعدون لمعاقبة روسيا

بعد تصريحاته بشأن طرد موسكو للدبلوماسيين الأوروبيين .. وزير خارجية روسيا: بوريل فاجأني

روسيا: تصريحات بوريل بعد وصوله إلى بروكسل تتناقض مع تصريحاته في موسكو

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات الامتحانات

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

بعد أكثر من شهر في المياه.. العثور على جثمان غريق كوبري الزوامل

هتقبض في ثوانٍ.. تطور حكومي بمكاتب البريد لـ أصحاب المعاشات

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

ما يقرب من عام.. النفط يحقق أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ