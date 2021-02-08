4.7 % انخفاضا بقيمة العجز في الميزان التجاري خلال نوفمبر 2020

تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 3.3 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 3.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 4.7٪، جاء ذلك وفقا لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2020 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 11.2٪ حيث بلغت 2.2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 40.1٪، ملابس جاهزة بنسبة 4.6٪، بترول خام بنسبة 38.8 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 2.4٪).





بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 19.4٪، سجاد وكليم بنسبة 35.7٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 6.3٪، اثاث بنسبة 21.3 ٪ ).









وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 7.4 ٪، حيث بلغت 5.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 5.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.



