عالم سعودي يرد على سؤال جواز قـتل المريض الميؤوس من شفائه

تناولت المواقع الإخبارية السعودية إجابات عالم سعودي حول مسألة انهاء حياة المريض الذي لايرجى شفاؤه، بعدما ثار الجدل حول هذه المسألة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأجاب أستاذ الفقه المُقارن الدكتور سعد السبر، على استفسار بشأن مدى جواز قتـل مريض ميؤوس من حالته، لإنهاء معاناته مع الألم والعذاب.





وقال السبر خلال ظهورٍ تلفزيوني له : إن قـتل النفس لا يجوز فهو كبيرة من الكبائر وأعظم ما يُحاسب عليه المسلم مع الصلاة".





وأضاف أن المرض كفارة، وعلى المريض الصبر والاحتساب وليس التخلص من حياته، مشيرًا إلى أن قتـل المريض أيضًا لا يمكن اعتباره رحمة، لكنه كبيرة.