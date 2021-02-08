علاء حسن نقيب المحامين بالمنيا

أسفرت لجان فرز أصوات الناخبين فى انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا عن فوز علاء حسن بمنصب نقيب المحامين على مستوى محافظة المنيا، وعلى مقعد الشباب فاز المحامى محمد شادى عمرو ابن مركز أبو قرقاص.





وعلى مستوى الأعضاء فاز كل من ربيع مهران بمقعد العدوة وشعبان الشارونى بمقعد مغاغة، وعبد الله عيد بمقعد بنى مزار، ومحمد نايل بمقعد مطاى، ورضا الطحاوى بمقعد سمالوط، وياسر زيدان بمقعد مركز المنيا، وعمرو شادى صابر بمقعد بندر المنيا، ومحمد أبو بيه بمقعد أبوقرقاص، وعامر عليوة بمقعد مركز ملوى، وياسر عباس بمقعد بندر ملوى وحسين لشاذلى بمقعد ديرمواس.





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كانت قد أجريت الانتخابات وسط إقبال شديد من المحامين على مقار الاقتراع لاختيار النقيب والأعضاء ومقعد الشباب والتى تنافس عليها 59 مرشحا على مستوى المحافظة منهم 9 مرشحين على مقعد النقيب و8 مرشحين على مقعد الشباب و42 مرشحا على مقعد الأعضاء.





يذكر أن عدد من لهم حق التصويت على مستوى محافظة المنيا ما يقارب نحو 9 آلاف ناخب من أعضاء الجمعية العمومية لمحامين المنيا.





كان نقيب المحامين رجائي عطية، قد أصدر قرارا بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا المستجد.





أولًا: يراعى في انعقاد كل الجمعيات العمومية المنوة عنها سلفًا، الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية.





ثانيًا: يراعى بكل الدقة عدم التزاحم أمام لجان التصويت، وحفظ المسافات بين الأفراد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات، وعدم دخول اللجنة للتصويت إلاّ فرادى، ولا يدخل الفرد التالي إلاّ بعد خروج الفرد الجاري تصويته.





ثالثًا: يراعى تطهير كل اللجان تطهيرا تامًا قبل عملية التصويت، وتطهير المداخل والمخارج إلى ومن كل لجنة.





رابعًا: يقوم الأمين العام للنقابة العامة بإبلاغ هذا القرار مشفوعًا بنسخة من التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة – إلى كافة النقابات الفرعية ولجان كل جمعية عمومية، وتسليم كل منهم نسخة من هذا القرار، مشفوعة بنسخة من التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، للالتزام بها بكل دقة.



