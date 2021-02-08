ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع سمكري صدمه قطار بإحدى قرى بلقاس

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:33 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
لقي سمكري سيارات مصرعه بعدما صدمة قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية " المحفوظة " مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من بعض الأهالي باصطدام قطار بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد بقرية " المحفوظة " دائرة المركز ، ووفاته.

 وانتقل علي الفور ضباط المباحث وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ و بالفحص تبين  أنه أثناء عبور " محمود سعد علي أبوزيد "45  عاما، سمكري سيارات ، ومقيم بذات القرية  شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ،اصطدم به القطار رقم ( 491 ركاب) القادم من كفر الشيخ متجها إلى شربين ، مما أدى إلى وفاته.

و بسؤال كل من شاهد الواقعة "سامح حسن على شلبی " ٤٤ عاما ،  عامل ، وشقيق المتوفى "حمدي سعد على أبوزيد " 43 عاما عامل ، ويقيمان بذات القرية  أيدا ذات المضمون ، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

 وبالتنسيق و قسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة افاد بأن ذلك لم يؤثر على حركة سير القطارات وتم نقل جثمان المتوفي إلى منزل أهليته بمعرفة الأهالي .

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۹۱۷  لسنة ٢٠٢١ إداري مركز بلقاس ، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع شخصين صدمهما قطار بالمنوفية أثناء عبورهما الطريق من مكان غير آمن

مصرع فنى بالسكة الحديد صدمه قطار داخل محطة المنصورة

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بطنطا

كان يجمع الخردة من على القطبان.. مصرع عامل صدمه قطار ببلقاس

مصرع شخص مجهول صدمه قطار بشربين

ترشيحاتنا

بسنت النبراوي: محمد رمضان غول تمثيل

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

ضحى والعشق الحرام.. حبيبها وصديقاه دفنوها حية وغراب يكشف الجريمة

دعاء يحفظك من المصائب المفاجئة.. حرص عليه النبي صباحا ومساءً

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة البايرن

شاهد ما يفعله لاعبو بايرن ميونيخ بفندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات بطرح نيسان صني 2021 الشكل الجديد في مصر .. صور

مصدر مسئول: الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يؤكد حرص مصر الدائم على تحقيق الوحدة.. صور

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد