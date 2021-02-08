مصرع سمكري صدمه قطار بإحدى قرى بلقاس

لقي سمكري سيارات مصرعه بعدما صدمة قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية " المحفوظة " مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية .
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من بعض الأهالي باصطدام قطار بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد بقرية " المحفوظة " دائرة المركز ، ووفاته.
وانتقل علي الفور ضباط المباحث وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ و بالفحص تبين أنه أثناء عبور " محمود سعد علي أبوزيد "45 عاما، سمكري سيارات ، ومقيم بذات القرية شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ،اصطدم به القطار رقم ( 491 ركاب) القادم من كفر الشيخ متجها إلى شربين ، مما أدى إلى وفاته.
و بسؤال كل من شاهد الواقعة "سامح حسن على شلبی " ٤٤ عاما ، عامل ، وشقيق المتوفى "حمدي سعد على أبوزيد " 43 عاما عامل ، ويقيمان بذات القرية أيدا ذات المضمون ، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.
وبالتنسيق و قسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة افاد بأن ذلك لم يؤثر على حركة سير القطارات وتم نقل جثمان المتوفي إلى منزل أهليته بمعرفة الأهالي .
تحرر عن ذلك المحضر رقم ۹۱۷ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز بلقاس ، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.