مصرع سمكري صدمه قطار بإحدى قرى بلقاس

لقي سمكري سيارات مصرعه بعدما صدمة قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية " المحفوظة " مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية .





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من بعض الأهالي باصطدام قطار بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد بقرية " المحفوظة " دائرة المركز ، ووفاته.





وانتقل علي الفور ضباط المباحث وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ و بالفحص تبين أنه أثناء عبور " محمود سعد علي أبوزيد "45 عاما، سمكري سيارات ، ومقيم بذات القرية شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ،اصطدم به القطار رقم ( 491 ركاب) القادم من كفر الشيخ متجها إلى شربين ، مما أدى إلى وفاته.





و بسؤال كل من شاهد الواقعة "سامح حسن على شلبی " ٤٤ عاما ، عامل ، وشقيق المتوفى "حمدي سعد على أبوزيد " 43 عاما عامل ، ويقيمان بذات القرية أيدا ذات المضمون ، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.





وبالتنسيق و قسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة افاد بأن ذلك لم يؤثر على حركة سير القطارات وتم نقل جثمان المتوفي إلى منزل أهليته بمعرفة الأهالي .



