مي عمر تشوق جمهورها لأحداث حلقة اليوم من مسلسل لؤلؤ

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها لؤلؤ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحمست مي عمر جمهورها لأحداث حلقة اليوم، قائلة: "تفتكروا إيه اللي هيحصل في حلقه انهاردة ؟ 🤔".

ويعرض حاليًا لـ مي عمر مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدي، ونيرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين.

وتصدرت الفنانة مي عمر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض حلقة جديدة من مسلسلها لؤلؤ.

ولفتت مي عمر الأنظار منذ بداية المسلسل بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الإطلالات والأزياء باهظة الثمن والتي كانت تحمل أغلبها توقيع العديد من الماركات العالمية مثل chanel، Gucci، Nike، و غيرها من الماكارت الأخري.