مسلسل الاختيار 2 .. 3 سيناريوهات محتملة لـ ملحمة وطنية على الشاشة

الاختيار 2 .. ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري مع قصص وبطولات الجيش المصري وفداء شهداء القوات المسلحة بأنفسهم دفاعا عن التراب الوطني.





تمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمي وانتاج شركة سينرجي.





قصة المسلسل





نجح مسلسل الاختيار الجزء الأول من خلال تناوله لقصة البطل الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة والذب استشهد في كمين البرث بسيناء أثناء صد هجوم إرهابي عام 2017.





وتطرق المسلسل في نفس الوقت لمقارنة واقعية بين يوميات البطل الشهيد احمد منسي، والإرهابي هشام عشماوي الذي تم القبض عليه وإعدامه بعد استشهاد المنسي.





وقصة مسلسل الاختيار 2 لا زالت مبهمة للجمهور، حيث يتوقع الكثيرون أن يتجه السيناريو هذه المرة لوصف الحالة السياسية في الداخل المصري، ومحاولات الإخوان والجماعات الإرهابية لنشر الاكاذيب وتضليل الرأي العام المصري وصولا غلى مقاصد خبيثة، وجهود السلطات المصرية في صد هذا النوع من الهجوم، وكذلك بطولات وزارة الداخلية في احباط مخططات الإخوان لإثارة العنف والشغب داخل البلاد.





شهيدان في الصورة





على غرار الجزء الأول، يحاول البعض ايجاد رابط بين القصتين من خلال توقع سيناريو مشابه في الجزء الثاني، وهو أن يتناول المسلسل قصة حياة بطل جديد من أبطال القوات المسلحة المصرية.





ومع أن حكاية كل شهيد في مصر هي أسطورة في حد ذاتها يمكن تجسيدها في أعمال درامية، لكن ما يتراءى للبعض أن قصة حياة الشهيد ابراهيم الرفاعي والذي مثلت حياته وبطولاته قدوة ومثل للشهيد البطل احمد المنسي، قد تكون هي الحبكة الأساسية للمسلسل.





بينما يجد آخرون أن قصة حياة البطل الشهيد رامي حسنين قد تبرز كـ قصة رئيسية في المسلسل، وهو أحد أبطال الصاعقة المصرية والقائد السابق لكتيبة 103 صاعقة واستشهد في سيناء عام 2016.





ماذا قال بيتر ميمي ؟





لكن ومع كل هذه التكهنات قال بيتر ميمي في تصريحات مقتضبة خلال مداخلة هاتفية إن المسلسل سيتناول قصص بطولات الشرطة المصرية وحكايات شهداء وزارة الداخلية الذين تصدوا لمخططات الإرهاب في الفترة من عام 2013 وحتى عام 2020، دون أن يكشف عن شخصية كريم عبد العزيز الذي يجسدها في المسلسل.





ومن المنتظر أن يحقق الجزء الثاني من الاختيار نجاحا كبيرا على غرار الجزء الأول الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة.