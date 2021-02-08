كواليس المحاضرة الفنية لـ موسيماني مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة بايرن ميونخ

انتهت، منذ قليل، المحاضرة الفنية التى عقدها الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مع لاعبى الفريق قبل التحرك إلى ملعب مباراة بايرن ميونخ.





ويلتقى فى الثامنة مساء اليوم الأهلى مع بايرن ميونيخ الألمانى فى الدور قبل النهائى بكأس العالم للأندية المقامة حاليا فى قطر .





وحرص بيتسو موسيمانى التركيز على بعض الملاحظات والنقاط التى سيعتمد عليها خلال المباراة المهمة، مؤكدا للاعبين أن أمامهم حدثا تاريخيا عليهم استغلال هذا الحدث لتحقيق إنجاز يصعب تكراره مرة ثانية.

وركز موسيمانى فى حديثه مع اللاعبين أن جميع عناصر الفريق ابطال ولديهم القدرة على خوض اللقاء بكل قوة ولا يوجد لاعب أساسى ولاعب احتياطى، مؤكدا أن الأهلى بوصوله الى تلك المرحلة يؤكد دائما زعامته للقارة الافريقية وأنه جدير بالتواجد بين كبار العالم .





وقال موسيمانى : الجميع يدرك قوة ومكانة وعراقة فريق بايرن ميونيخ وعناصره ولكن الأهلى ايضا لدية القدرة على التحدى والاصرار ".