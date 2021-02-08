ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وتحرير ٤٠ محضرا متنوعا في الإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:56 م
سلع غذائية مجهولة
سلع غذائية مجهولة المصدر
Advertisements
أحمد بسيوني

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة بمشاركة اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، في نطاق المركز.


وتوجهت الحملة إلى طريق مطار برج العرب، وطريق الساحل، للتفتيش على ما يزيد عن ٢٥  من المحال التجارية، ومحلات الجزارة، حيث تم التحفظ على كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الآدمى، وتحرير عدد ٤٠ محضر متنوع.


وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٧ من المحال التجارية لمزاولة النشاط بدون ترخيص ومنهم مخبز ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ورفع عدد من الاشغالات التى تعوق حرم الطريق العام.


اقرأ أيضًا:

كان يعاني من بكائها.. حبس قاتل رضيعته في الإسكندرية 4 أيام للتحقيق


وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام  بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.


في سياق متصل؛ شن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا حيث تم غلق عدد (٣) منشآت بشارع الاقبال وشارع المشير وطريق الحرية لعدم الالتزام بالضوابط والاجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة وتنفيذ قرارات الغلق لهم وفرض الغرامات الفورية المقررة.


كما تم فرض غرامات فورية على الأفراد التي لا تلتزم بإرتداء الكمامة بمبلغ (٥٠) جنيها كما ضبطت الحملة عدد (١٤) حالة إشغال متنوع بشوارع؛ أحمد شوقي وش المشير منطقة سيدي جابر، ش عمر الخيام، ش سيدي جابر منطقة كليوباترا.


ونفذ حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والاكشاك المخالفة حول المدارس شملت مدارس : قنال السويس الابتدائية الخاصة؛ابن أنس الابتدائية الرسمية لغات، مركز التدريب المهني بأمبروزو، و مدرسة احمد عرابي الابتدائية ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٥ اكشاك وعدد ٣ تند وعدد ٣ تعريشات مخالفة ورفع كافة الاشغالات حول المدارس


وواصل حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملاته المكبرة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية حيث تم المرور بشوارع محمد نجيب، ملك حفنى بحرى، جمال عبد الناصر، ٢٢ سيدي بشر بحرى، الاكاديميه تمكنت الحملة من رفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وضبط عدد 23 حالة من الاشغالات المتنوع وفرض غرامات فورية علي المخالفين بمبلغ ١٠ آلاف جنيها.


يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق بنطاق أحياء الثغر.

ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وتحرير ٤٠ محضرا متنوعا في الإسكندرية
ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وتحرير ٤٠ محضرا متنوعا في الإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

7 حملات متنوعة لإزالة الإشغالات ومتابعة الإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

غلق 8 منشآت مخالفة وضبط 16 حالة إشغال غرب الإسكندرية

للوقاية من كورونا.. تطهير الشوارع الرئيسية والأسواق بحي غرب الإسكندرية

غلق 5 منشآت وتغريم 6 أفراد و3 منشآت بشرق الإسكندرية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. محافظ الإسكندرية: إزالة "15 كشك" وتحصيل غرامات فورية بـ 21 ألف جنيه

في حملة مكبرة .. تحرير 11 محضرا وإنذار 24 منشأة شرق الإسكندرية

ترشيحاتنا

على ذوق بنتها .. ابنة هيفاء وهبي تجذب القلوب بإطلالة مختلفة

أخدم والد زوجي العجوز وأستحي من بعض التصرفات هل أمتنع عنها.. الإفتاء ترد.. فيديو

إكرامي يرد على هجوم الجماهير ضد رمضان صبحي وشريف

بيان جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

مسلسل الاختيار 2 .. 3 سيناريوهات محتملة لـ ملحمة وطنية على الشاشة

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة البايرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحياء رينو 4 الكلاسيكية كسيارة كهربائية بالكامل

موجود في الجبن .. نوع من الزيوت يدمر الصحة ويسبب أمراض القلب

كالأفلام.. لحظة إنقاذ عمال من نفق تحت الأرض بعد الانهيار الجليدي في الهند | فيديو