ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وتحرير ٤٠ محضرا متنوعا في الإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة بمشاركة اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، في نطاق المركز.





وتوجهت الحملة إلى طريق مطار برج العرب، وطريق الساحل، للتفتيش على ما يزيد عن ٢٥ من المحال التجارية، ومحلات الجزارة، حيث تم التحفظ على كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الآدمى، وتحرير عدد ٤٠ محضر متنوع.





وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٧ من المحال التجارية لمزاولة النشاط بدون ترخيص ومنهم مخبز ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ورفع عدد من الاشغالات التى تعوق حرم الطريق العام.





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وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.





في سياق متصل؛ شن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا حيث تم غلق عدد (٣) منشآت بشارع الاقبال وشارع المشير وطريق الحرية لعدم الالتزام بالضوابط والاجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة وتنفيذ قرارات الغلق لهم وفرض الغرامات الفورية المقررة.





كما تم فرض غرامات فورية على الأفراد التي لا تلتزم بإرتداء الكمامة بمبلغ (٥٠) جنيها كما ضبطت الحملة عدد (١٤) حالة إشغال متنوع بشوارع؛ أحمد شوقي وش المشير منطقة سيدي جابر، ش عمر الخيام، ش سيدي جابر منطقة كليوباترا.





ونفذ حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والاكشاك المخالفة حول المدارس شملت مدارس : قنال السويس الابتدائية الخاصة؛ابن أنس الابتدائية الرسمية لغات، مركز التدريب المهني بأمبروزو، و مدرسة احمد عرابي الابتدائية ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٥ اكشاك وعدد ٣ تند وعدد ٣ تعريشات مخالفة ورفع كافة الاشغالات حول المدارس





وواصل حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملاته المكبرة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية حيث تم المرور بشوارع محمد نجيب، ملك حفنى بحرى، جمال عبد الناصر، ٢٢ سيدي بشر بحرى، الاكاديميه تمكنت الحملة من رفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وضبط عدد 23 حالة من الاشغالات المتنوع وفرض غرامات فورية علي المخالفين بمبلغ ١٠ آلاف جنيها.





يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق بنطاق أحياء الثغر.