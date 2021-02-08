أول رد من روسيا على قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسييها

ردت روسيا، اليوم الاثنين، على قرار كل من ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسييها، معتبرة أنه "غير مبرر".









وقالت ماريكا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن "القرارات التي أعلنتها اليوم بولندا وألمانيا والسويد غير مبررة وغير ودية، وهي تمثل استمرارا لسلسلة الإجراءات والعمليات التي ينفذها الغرب تجاه بلادنا والتي نصنفها تدخلا في شؤوننا الداخلية"، بحسب "روسيا اليوم".









وأوضحت أن روسيا طردت دبلوماسيين من هذه البلدان المذكورة بعد "رصدهم متلبسين"، في إشارة إلى مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة للمعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني.







