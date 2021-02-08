أكثر من 120 مشروعا.. محافظ الشرقية: تطوير 41 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن كما كبيرا من المشروعات التنموية يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة داخل قرى المحافظة . المشروعات





أضاف ممدوح غراب في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لدينا 41 قرية يتم تطويرها سواء من شبكات الصرف الصحي والخدمات الصحية والمدارس وتوصيل الغاز والكهرباء للمنازل ".





وتابع ممدوح غراب:" أكثر من 120 مشروع سيتم تنفيذه داخل القرى للعمل على تطويرها ".





واكمل ممدوح غراب:" مشروعات لتنمية القرى سوف تغير الوضع للأفضل داخل القرى"، مضيفا:" مركز واحد داخل المحافظة يمثل ثلث مساحة الشرقية وبه بعض مشاكل شبكات المياه والصرف الصحي والمدارس والوحدات الصحية ".