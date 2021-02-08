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أكثر من 120 مشروعا.. محافظ الشرقية: تطوير 41 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:30 م
تطوير القرى
تطوير القرى
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هاني حسين
قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن كما كبيرا من المشروعات التنموية يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة  داخل قرى المحافظة .

أضاف ممدوح غراب في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  لدينا 41 قرية يتم تطويرها  سواء من شبكات الصرف الصحي والخدمات الصحية والمدارس وتوصيل الغاز والكهرباء للمنازل ".

 وتابع ممدوح غراب:" أكثر من 120 مشروع سيتم تنفيذه داخل القرى للعمل على تطويرها ".

 واكمل ممدوح غراب:"  مشروعات لتنمية القرى سوف تغير الوضع للأفضل داخل القرى"، مضيفا:" مركز واحد داخل المحافظة  يمثل  ثلث مساحة الشرقية وبه بعض مشاكل شبكات المياه والصرف الصحي والمدارس والوحدات الصحية ".
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