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مرأة

بتعاني من الكسل.. حلول سريعة تخلصك منه

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:54 ص
بتاعني من الكسل حلول
بتاعني من الكسل حلول سريعة تخلصك منه
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أسماء عبد الحفيظ

يشعر الكثير من الأشخاص بالكسل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك حلول سحرية وذهبية للتخلص منه بسهولة.


ووفقا لما كشفة موقع بولد سكاى الهندى الشهير، فأن عدم ممارسة الرياضة يؤدي إلى الكسل وعدد من الأمراض ذات الصلة. يمكن للتمرين البسيط ، إذا تم القيام به بانتظام ، أن يضخ الأكسجين إلى جميع أجزاء جسمك ، مما يجعلك تشعر بالانتعاش والتجدد.


تأكد من تهوية غرفتك بما يكفي للسماح بدخول الهواء النقي، إنه يجلب تلقائيًا المشاعر النشطة، حافظ على إضاءة غرفتك حيث يؤدي البقاء في غرفة مظلمة لفترة أطول أيضًا إلى إفراز الميلاتونين الذي بدوره يجعلك تشعر بالنعاس.


كما أن وضعية الجلوس غير الصحيحة تجعلك تشعر بالنعاس والخمول، حافظ على وضعية مستقيمة ويقظة.

مارس تمارين تنفس معينة مثل البراناياما كما يمكنك تجربة ممارسة تمارين اليوجا، سيجعلك هذا تشعر بالنشاط وسيساعدك على استخدام الطاقة في جسمك بطريقة أفضل.


حافظ على تغذية جسمك وترطيبه جيدًا بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية. أدخل المزيد من الفاكهة في نظامك الغذائي.
أخيرًا ، لكن النصيحة الأهم هي تجنب التدخين واستهلاك الكحول.


لا يرتبط النعاس أو الكسل دائمًا بقلة النوم. بمجرد معرفة السبب الصحيح ، يصبح التخلص من الحالة أمرًا سهلًا.

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