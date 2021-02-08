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محافظات

«قومي المرأة» ينظم حملة للتوعية بأضرار ختان الإناث في كفر الشيخ ..صور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:24 م
حملة للتوعية بأضرار
حملة للتوعية بأضرار ختان الإناث
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محمود زيدان
نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، حملة توعية عن مخاطر وأضرار ختان الإناث.

أشرف على الحملة، الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بمشاركة المهندسة سوسن هيبة وفريدة المزين ود.ماجده عمر ود.هالة نصر، أعضاء الفرع، اللائي قمن بتنظيم حملة توعية عن مخاطر وأضرار الختان وذلك في إطار اليوم العالمي  لمناهضة ختان الإناث.

 واستهدفت الحملة، توعية عدد من طالبات الجامعة بالإضافة إلى  مجموعة من السيدات البائعات بأضرار ختان الإناث سواء النفسية أو الجسدية، والتأكيد على العقوبات التي فرضها القانون المصري في هذا الشأن 
بالإضافة إلى الإشارة بشكل موجز الي قصة بدور البنت التي ظلت تعاني بسبب الختان إلى أن اودي هذا بحياتها. 

كما استهدفت التأكيد على أهميه توعية المحيطين بهن  بأضرار الختان بالإضافة إلى توجيههن إلى الإبلاغ عن أي حالة تتعرض للختان من خلال الاتصال برقم الخط الساخن أو التوجه لفرع المجلس.

«قومي المرأة» ينظم حملة للتوعية بأضرار ختان الإناث في كفر الشيخ ..صور
«قومي المرأة» ينظم حملة للتوعية بأضرار ختان الإناث في كفر الشيخ ..صور
«قومي المرأة» ينظم حملة للتوعية بأضرار ختان الإناث في كفر الشيخ ..صور
«قومي المرأة» ينظم حملة للتوعية بأضرار ختان الإناث في كفر الشيخ ..صور
«قومي المرأة» ينظم حملة للتوعية بأضرار ختان الإناث في كفر الشيخ ..صور
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