ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بايرن ميونخ يكتب الهزيمة الأولى لـ الأهلي تحت قيادة موسيماني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:07 م
الاهلي وبايرن ميونخ
الاهلي وبايرن ميونخ
Advertisements
محمد رشاد
كتب بايرن ميونيخ الهزيمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني وفاز عليه بهدفين دون رد اليوم الإثنين على ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020.

هدفا بايرن جاء عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل أحدهما في الشوط الأول، بينما جاء الآخر في النصف الثاني من المواجهة وقبل نهايتها بدقائق قليلة.

وبهذه النتيجة ينتقل الأهلي للعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المونديال بمواجهة ضد بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم، بينما تأهل بايرن للقاء النهائي لملاقاة تيجريس أونال المكسيكي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تيجريس أونال يواجه أولسان هيونداي في افتتاح كأس العالم للأندية.. اليوم

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

صراع الملايين.. تعرف على القيمة التسويقية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

"آس" الإسبانية تحذر فرق المونديال من ثلاثي الأهلي الناري

مونديال الأندية.. تيجريس المكسيكي يضرب هيونداي الكوري بهدفين في الشوط الأول

مونديال الأندية .. تيجريس أونال المكسيكي يفوز 2-1 على هيونداي الكوري

ترشيحاتنا

عمرو أديب: محدش يقدر يحفل على الأهلي ..فيديو

مصرع عامل مصري إثر سقوطه من مبنى في الكويت

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة علي معلول وموقفه من مباراة بالميراس

شاهد... ملخص مباراة الأهلي وبايرن ميونخ و"ثنائية" ليفاندوفسكي في مرمى الشناوي

مروحناش الاستاد.. رضا عبد العال معلقا على هزيمة الأهلي بثنائية

لحظات من الرعب.. عامل يروي ساعات احتجاز عمال في نفق محاصرين بين المياه والحطام | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات من الرعب.. عامل يروي ساعات احتجاز عمال في نفق محاصرين بين المياه والحطام | فيديو

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على جهودها في تنظيم مونديال اليد