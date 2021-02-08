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رياضة

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:08 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، منح ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ، لقب أفضل لاعب في مباراة الأهلي التي انتهت بفوز البايرن بهدفين سجلهما ليفاندوفسكي.

انتهت أحداث المباراة التي جمعت فريقي الأهلي وبايرن ميونخ على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وفي دربكة دفاعية من الأهلي سجل ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 16. 

وظهر الأهلي في بداية شوط المباراة الثاني بشكل مختلف، وسيطر واستحوذ على الكرة بشكل مميز، ووصل الى مرمى نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ولكن دون خطورة حقيقية.

وتوغل حسين الشحات وراوغ ثلاثة لاعبين من دفاع بايرن ميونخ في الدقيقة 49 ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة ولكن ارتدت من أقدام لاعبي بايرن ميونخ. 

وأحكم الأهلي دفاعاته بشكل جيد، وبدأ اللعب على الهجمة المرتدة وظهر بشكل مميز في أكثر من هجمة. 

وأزعج الثنائي طاهر محمد طاهر وكهربا دفاعات بايرن ميونخ في الدقيقة 55 من عمر المباراة في هجمة منظمة، ولكن لم تكن هي الإختبار الحقيقي حتى الآن على نوير. 

وأنقذ الشناوي مرماه من رأسية توماس مولار في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ومرة أخرى في الدقيقة 58 من ركنية أخرى للبايرن.


وخلال خطأ دفاعي من الأهلي تمكن ساني من تمرير كرة عرضية على رأس ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.


وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:
في حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز
خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارك روكا - جنابري - مولر - كومان
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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