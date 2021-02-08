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السلاب يكشف عن الإجراءات التنفيذية لتطوير "عزبة الهجانة"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:20 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أصداء زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة كانت مهمة، مضيفا أنه هذه البقعة يقطنها مايزيد  عن 2 مليون مواطن وتعاني نقصًا في الخدمات بشكل كبير جدًا.

وتابع السلاب، في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلًا: "زيارة الرئيس للمنطقة أحدثت فرحة غامرة وسط الاهالي برفقة المحافظ و11 وزير حيث إستشعروا إهتمام الرئيس بهم، وأن حلمهم الطويل الذي يصل عمره لنحو 20 سنة اقترب من التحقق".

وبشأن الإجراءات التنفيذية المرتقبة للمنطقة كشف النائب، أنه بالفعل واعتبارًا من اليوم  بدأت عمليات رصف الشوارع الرئيسية في المنطقة وبدات عمليات التأهيل.
 
وكشف عن موقف يعكس  رغبة أهالي العزبة في التطوير وعدم معارضتة، قائلا: "الجميل النهاردة إن الاجهزة التنفيذية  لما نزلت برفقة نائب محافظ القاهرة وطلبةوا من الناس  أزالة بعض الاشغالات لتطوير الطرق الناس فرحت وفورًا وبنفسهم قاموا برفع الاشغالات وقاموا بتسهيل عمل الاجهزة التنفيذية على الارض ".

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