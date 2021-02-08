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محافظات

تنظيم قافلة بيطرية إلى الغربية.. شاهد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:46 م
قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات اليوم الثاني من مبادرة "صفط تراب" بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة التي يتم تنفيذها داخل القرية في الفترة ما بين ٧-١٤ فبراير .

وجرى اليوم تنظيم قافلة بيطرية إلى القرية شارك بها نخبة من الأطباء البيطريين من مديرية الطب البيطري بالغربية والوحدة البيطرية بقرية صفط تراب.

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وخلال القافلة، تم الكشف على  (٧٩ من الأبقار، ١٩٤ من الجاموس ، ٢٢١ من الأغنام و١٠٨٠ من الدواجن) وصرف اللازم لهم من تغذية، تحصينات وأدوية ( مضادات حيوية، خوافض حرارة، علاج للديدان، علاج للحشرات)، .

كما تم استخدام الكشف بالسونار في تشخيص الحمل للحيوانات المختلفة والقيام بكافة العمليات الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى استخراج بطاقات ورقية (كود تعريفي) لعدد ٦٢ حيوان .
تنظيم قافلة بيطرية إلى الغربية.. شاهد
تنظيم قافلة بيطرية إلى الغربية.. شاهد
تنظيم قافلة بيطرية إلى الغربية.. شاهد
تنظيم قافلة بيطرية إلى الغربية.. شاهد
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