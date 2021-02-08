تنظيم قافلة بيطرية إلى الغربية.. شاهد

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات اليوم الثاني من مبادرة "صفط تراب" بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة التي يتم تنفيذها داخل القرية في الفترة ما بين ٧-١٤ فبراير .





وجرى اليوم تنظيم قافلة بيطرية إلى القرية شارك بها نخبة من الأطباء البيطريين من مديرية الطب البيطري بالغربية والوحدة البيطرية بقرية صفط تراب.









وخلال القافلة، تم الكشف على (٧٩ من الأبقار، ١٩٤ من الجاموس ، ٢٢١ من الأغنام و١٠٨٠ من الدواجن) وصرف اللازم لهم من تغذية، تحصينات وأدوية ( مضادات حيوية، خوافض حرارة، علاج للديدان، علاج للحشرات)، .



