انفوجراف .. مجموعة طلعت مصطفى تتصدر قائمة المؤشرات الاقتصادية للشركات العقارية خلال 9 أشهر من 2020













وجاءت شركة سوديك في المركز الخامس بحجم محفظة أراض بلغ نحو 16 مليون متر مربع وبحجم أصول بلغ 35.1 مليار جنيه، تلتها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والتي بلغت محفظة أراضيها 9 ملايين متر وبحجم أصول بلغ حوالي 19.4 مليار جنيه. وفيما يتعلق بمؤشر الإيرادات والأرباح فقد حلت شركة طلعت مصطفى في المركز الأول بإجمالي إيرادات 10.6 مليار جنيه بصافي ربح 1.55 مليار جنيه خلال 9 أشهر.









وجاءت شركة بالم هيلز في المركز الثاني بإجمالي إيرادات 3.5 مليار جنيه وبصافي ربح 0.51 مليار جنيه، وفي المركز الثالث جاءت شركة سوديك بإجمالي إيرادات 3.5 مليار جنيه وبصافي ربح 0.54 مليار جنيه. وفي المركز الرابع جاءت شركة إعمار مصر بإجمالي إيرادات محققة 3.5 مليار جنيه وبصافي ربح 1.02 مليار جنيه، وجاءت أوراسكوم للتنمية في المركز الخامس بحجم إيرادات 3.5 مليار جنيه بصافي ربح بلغ 0.36 مليار جنيه، أما مدينة نصر فقد حلت في المركز الاخير بحجم إيرادات محققة 1.9 مليار جنيه وبصافي ربح 0.63 مليار جنيه.









وفى مؤشر المبيعات، تصدرت مجموعة طلعت مصطفى الترتيب بمبيعات تعاقدية بلغت 12.1 مليار جنيه في تسعة أشهر بينما جاءت إعمار مصر في المركز الثاني بحجم مبيعات بلغ 10.8 مليار جنيه، وجاءت بالم هيلز في المركز الثالث بحجم مبيعات بلغ 7.3 مليار جنيه، وجاءت مدينة نصر في المركز الرابع بحجم مبيعات تعاقدية بلغ 4.5 مليار جنيه. أما أوراسكوم للتنمية فجاءت في المركز الخامس بمبيعات تعاقدية بلغت 4.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2020، بينما جاءت سوديك في المركز السادس بمبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه. وتمثل محفظة أراض أكبر 6 شركات عقارية مقيدة في البورصة حوالي 226 مليون متر مربع، وبلغ حجم مبيعاتها نحو 42.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من 2020.