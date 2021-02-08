ضبط أغذية منتهية الصلاحية وإعدام أخرى تالفة في بني سويف

طالب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .





ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية ، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية،وبناء على ذلك قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية بعمل حملة على المنشآت الغذائية والمطاعم الكائنة بمدينة بني سويف شرق النيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .





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وقامت الحملة بالمرور على 8 منشآت،وتم سحب عدد 36 عينة أغذية مختلفة وإرسالها لمعمل التحليل، وإعدام 50 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية،وتحرير عدد 5 محاضر جنحة للمخالفة للقرار 96 لسنة 67 لعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية، وتحرير 11 محضر لمخالفة القرار 97 لعام 67 والمعدل بقرار 243 لعام 2016 لعدم حمل شهادة صحية سارية،وقد شارك في الحملة كل من: الدكتورة شيماء سلامة ،عيد عبد المولى ،مهدي إسماعيل،رأفت جمال .





كما قام فريق مراقبة الأغذية بحملة مماثلة استهدفت المرور على المنشآت الغذائية وأماكن بيع وتداول السلع الغذائية ب مركز ببا ، والتي أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية بالمخالفة للقرار الوزاري 97لسنه67 وعدد 1 واحد محضر لعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية طبقا للقرار الوزاري 96لسنه67 ،بجانب ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية،وتم تحرير محضر إثبات حاله بالواقعة وقيد المحضر بمركز الشرطة برقم 2938 جنح ببا، حيث أشرف على الحملة الدكتور طارق عباس مدير إدارة ببا الصحية، وبمشاركة:محمود طه ، عماد توفيق ، طه عيد،وإسحق سامي .



