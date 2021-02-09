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حوادث

انفجار أنبوبة بوتاجاز يودي بحياة طفل ويصيب 3 بالغين في الإسماعيلية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:50 ص
جثة
جثة
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انجي هيبة
توفي طفل وأصيب  3 أشخاص بحروق متنوعة واختناقات في حريق وحدة سكنية بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.

وكان بلاغ قد ورد للحماية المدينة بوجود حريق داخل وحدة سكنية بمدينة المستقبل بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز.

وجرى الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية، كما وجه الدكتور حسن دوريش مدير مرفق الإسعاف بالدفع بسيارتين لنقل المصابين.

وسيطرت الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية من السيطرة علي حريق داخل وحدة سكنية بمساكن دار الضيافة بالدور الرابع إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز. 

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير امن الاسماعيلية، اخطارا، يفيد بوفاة زياد خالد عبد المعطي "4 سنوات" بعد توقف عضلة القلب، واصابة كلا من هبة نبيل محمود بحريق من الدرجة الاولي بكامل الوجه، خالد السيد عبد المعطي 34 عام، حريق بالوجه والذراعين، ايهاب محمد محمد 22 عام “إختناق.”

 ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق لمعرفة أسباب الحريق .
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