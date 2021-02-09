تأجيل حفل أصالة وشيرين.. اعرف السبب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تأجيل الحفل الغنائي الذي كان من المقرر أن يجمعها بالفنانة أصالة، على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير.





وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر Twitter: "تزامنا مع الإجراءات وتدابير الصحة الاحترازية بدولة الإمارات العربية المتحدة تم تأجيل حفل يوم ١٩ بالشارقة على مسرح المجاز لإشعار آخر، إن شاء لله لقائنا قريب".



