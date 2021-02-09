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فن

درة تشارك متابعيها كواليس فيلم "الكاهن" عبر إنستجرام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:10 ص
درة
درة
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ندى فكري
نشرت الفنانة درة صور جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور من كواليس فيلم الكاهن وعلقت قائلة: "ما خلف الكواليس، الكاهن، فيلم جديد".

يذكر أن فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.

وكانت النجمة درة قد تعاقدت على بطولة مسلسل "بين السماء والأرض" لتتشارك بطولته مع النجم هاني سلامة. المسلسل سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم وهو مكون من 15 حلقة فقط ومأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج ماندو العدل.

جدير بالذكر أن درة كانت قد اعتذرت عن مسلسلها "انتقام سري" والذي كان من المفترض أن يكون اولى بطولاتها الرمضانية المطلقة لارتباطها بفيلم الكاهن وعدم قدرتها على الجمع بين الفيلم وعمل 30 حلقة.

 ولكنها وافقت على "بين السماء والأرض" لانه 15 حلقة ولكونه يعيد عصر البطولات الجماعية بين النجوم.
درة تشارك متابعيها كواليس فيلم "الكاهن" عبر إنستجرام
درة تشارك متابعيها كواليس فيلم "الكاهن" عبر إنستجرام
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