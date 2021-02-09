سريع في الزحام وموفر.."شاهد" سيا جمال تعلم الفتيات قيادة الاسكوتر

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، تقريرا عن فتاة مصرية قررت تعليم الفتيات ركوب الاسكوتر، وقالت سيا جمال، انها تعلم الفتيات قيادة الاسكوتر ، كاشفة عن تفاصيل الفكرة قائلة: " الموضوع جاء بالصدفة ، حيث كانت الفتيات تستوقفني وتسالني عن ان لديها وقتا وقدرة على تعلمهن القيادة، ومن هنا جاءت الفكرة وقررت اقوم بتعليم الفتيات القيادة".





واوضحت انها تقود بهدوء وتلتزم بارتداء كل الملابس الخاصة بالدراجات البخارية "الاسكوتر" للحفاظ على سلامتها وامنها، منوهة: "من هنا بابا وماما اطمنوا عليا".





واشارت الي انها كانت تتعرض لمضايقات من الشباب في الشارع قائلة: "بيزنقوا عليا"، ولكن بعد ذلك اصبحت الصورة مختلفة "دلوقتي بمشي في الشارع الناس بتشجعني وتضحكلي، وفي منهم بيصورني عشان مبسوطين من اللي بعمله".





واضافت احدى المتدربات، انها ارادت تعلم "الاسكوتر" لانه وسيلة سهلة للتنقل في الازدحام وموفرة.