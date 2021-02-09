أسعار العملات العربية فى منتصف التعاملات اليوم

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصرى .





سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، 48.81 جنيه للشراء و 51.90 جنيه للبيع.





كما سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .





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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء و41.67 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع .





وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61 جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع.





وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.00 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.