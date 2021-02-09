ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية فى منتصف التعاملات اليوم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:05 م
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصرى .

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، 48.81 جنيه للشراء و 51.90 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .

اقرأ أيضا:

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء و41.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61 جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.00 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الريال السعودي يسجل 4.19 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

الدينار الكويتى الأعلى.. سعر العملات العربية اليوم الاثنين 11-1-2021

الدينار الكويتى الأعلى .. سعر العملات العربية اليوم الجمعة 15-1-2021

أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات الأسبوع

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

الدينار الكويتي يسجل 52.06 جنيها للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 29-1-2021

ترشيحاتنا

مايتفرجش على كورة تاني.. أحمد السعدنى يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك.. شاهد

هل تلغي الحكومة معاش المرأة المطلقة..الوزراء يرد

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

شوبير: الأهلي كان سيتلقى هزيمة قاسية من بايرن ميونخ حال اندفاعه للهجوم

كابوس.. أم تكتشف إصابة ابنتيها الوحيدتين بمرض خطير وتعلن مفأجاة

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان الظهر بـ21 كلمة.. رددها لتخف همومك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور

بدافع إنساني.. رجل يلقي بنفسه وسط النيران لإنقاذ كلب

مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020