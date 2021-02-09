ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

جامعة الأزهر فرع أسيوط تعلن عن طرح 240 شقة تمليك بمدينة الرحاب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:18 م
نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي
Advertisements
محمد شحتة
أعلن الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عن طرح 10 عمارات سكنية لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بفرع الجامعة بأسيوط، لتمليك 240 شقة بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة

وأعلنت الجامعة عن طرح الشقق، بالتقسيط على خمس سنوات كحد أقصى بدون فوائد مع إمكانية الشراء نقدًا، وتبلغ قيمة الوحدة ١٩٤١٢٠جنيها شاملة نسبة وديعة الصيانة (5٪) بواقع ٩٢٠٠ج ونسبة (0.005) إتحاد تعاوني و اسكانى بواقع ٩٢٠ ج، كما يبلغ مقدم الحجز ٥٦١٢٠ ج والباقي بالتقسيط على ٥ سنوات بواقع ٢٣٠٠ج شهريا. 

وعن شروط التقديم أوضح نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، أنها تتضمن،أن يكون المستفيد عضوًا من أعضاء هيئة التدريس أوالهيئة المعاونة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وأن يكون عضوًا بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر بأسيوط.

كما لا يحق للأسرة من اعضاء هيئة التدريس بالفرع حجز أكثر من وحدة سكنية، ولا يحق التنازل عن الوحدة الا بعد سداد كامل الثمن المحدد.

وأوضح أنه يجوز سحب الوحدة من العضو فى حالة تأخره عن سداد الأقساط لمدة أربعة أشهر متصلة أو منفصلة ويعاد طرحها مرة أخرى مع عدم رد المبالغ التى سبق دفعها حيث تعتبر بمثابة إيجار للوحدة.

- المواعيد وطرق السداد.
١- تم فتح باب عضوية جمعية الإسكان لمن يرغب فى التقدم لحجز وحدة وليس عضوًا بالجمعية من الثلاثاء ٩ فبراير ٢٠٢١حتى السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١.
٢- يبدأ دفع مقدم الحجز والبالغ ٥٦١٢٠ج من الاحد الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢١ حتى الخميس ٤ مارس ٢٠٢١، علي رقم حساب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس  100000239031 مصرف ابو ظبي الاسلامي فرع الجمهورية بأسيوط
٣- يتم التسليم فور تخصيص الوحدات وفقا لقانون التعاون الإسكاني رقم ١٤ لسنة ١٩٨١.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"علوم الأزهر" بأسيوط تجري أول عملية صيد من المزرعة السمكية

جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية.. الخميس المقبل

محافظ أسيوط: ما يحدث على أرض الواقع في مصر رمز للإخوة الإنسانية

محافظ أسيوط : وثيقة الأخوة الإنسانية تهدف للقضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية

ترشيحاتنا

بعد فوز البايرن.. شوبير: علي معلول خارج حسابات الأهلي في مواجهة بالميراس

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان الظهر بـ21 كلمة.. رددها لتخف همومك

تصل لـ 1000 جنيه.. البرلمان يوافق على رسوم تراخيص السيارات بمشروع قانون المرور الجديد

حتى يوليو.. تعرف على سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني

مبدئيا.. مجلس النواب يوافق على تعديلات أحكام قانون المرور

حكايات من زمن فات.. أسرار هروب زوجة عادل أدهم وتبرؤ ابنه منه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور

بدافع إنساني.. رجل يلقي بنفسه وسط النيران لإنقاذ كلب

مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020