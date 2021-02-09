جامعة الأزهر فرع أسيوط تعلن عن طرح 240 شقة تمليك بمدينة الرحاب

أعلن الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عن طرح 10 عمارات سكنية لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بفرع الجامعة بأسيوط، لتمليك 240 شقة بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة .





وأعلنت الجامعة عن طرح الشقق، بالتقسيط على خمس سنوات كحد أقصى بدون فوائد مع إمكانية الشراء نقدًا، وتبلغ قيمة الوحدة ١٩٤١٢٠جنيها شاملة نسبة وديعة الصيانة (5٪) بواقع ٩٢٠٠ج ونسبة (0.005) إتحاد تعاوني و اسكانى بواقع ٩٢٠ ج، كما يبلغ مقدم الحجز ٥٦١٢٠ ج والباقي بالتقسيط على ٥ سنوات بواقع ٢٣٠٠ج شهريا.





وعن شروط التقديم أوضح نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، أنها تتضمن، أن يكون المستفيد عضوًا من أعضاء هيئة التدريس أوالهيئة المعاونة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، و أن يكون عضوًا بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر بأسيوط.





كما لا يحق للأسرة من اعضاء هيئة التدريس بالفرع حجز أكثر من وحدة سكنية، و لا يحق التنازل عن الوحدة الا بعد سداد كامل الثمن المحدد.





وأوضح أنه يجوز سحب الوحدة من العضو فى حالة تأخره عن سداد الأقساط لمدة أربعة أشهر متصلة أو منفصلة ويعاد طرحها مرة أخرى مع عدم رد المبالغ التى سبق دفعها حيث تعتبر بمثابة إيجار للوحدة.





- المواعيد وطرق السداد.

١- تم فتح باب عضوية جمعية الإسكان لمن يرغب فى التقدم لحجز وحدة وليس عضوًا بالجمعية من الثلاثاء ٩ فبراير ٢٠٢١حتى السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١.

٢- يبدأ دفع مقدم الحجز والبالغ ٥٦١٢٠ج من الاحد الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢١ حتى الخميس ٤ مارس ٢٠٢١، علي رقم حساب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس 100000239031 مصرف ابو ظبي الاسلامي فرع الجمهورية بأسيوط