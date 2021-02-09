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ديني

استعدادًا لمؤتمر حوار الأديان والثقافات.. لجنة الإعلام بـ" الأعلى للشئون الإسلامية " تجتمع بأكاديمية الأوقاف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:32 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
تعقد لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اجتماعا يوم السبت المقبل الموافق 13 / 2 / 2021م ، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك بشأن الإعداد والتحضير الإعلامي لمؤتمر "حوار الأديان والثقافات". 

ويأتي الاجتماع استعدادًا للمؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (13 – 14) مارس 2021م بإذن الله تعالى ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتضمن مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" 6 محاور رئيسية، هي:

- المحور الأول: مفهوم الحوار وغاياته.

- المحور الثاني: عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد.

- المحور الثالث: الحوار والمشترك الإنساني: دينيًّا وثقافيًّا.

- المحور الرابع: الحوار واحترام خصوصية الآخر دينيًّا وثقافيًّا.

- المحور الخامس: أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني.

- المحور السادس: عوامل نجاح الحوار.

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