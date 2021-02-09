استعدادًا لمؤتمر حوار الأديان والثقافات.. لجنة الإعلام بـ" الأعلى للشئون الإسلامية " تجتمع بأكاديمية الأوقاف

تعقد لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اجتماعا يوم السبت المقبل الموافق 13 / 2 / 2021م ، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك بشأن الإعداد والتحضير الإعلامي لمؤتمر "حوار الأديان والثقافات".





ويأتي الاجتماع استعدادًا للمؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (13 – 14) مارس 2021م بإذن الله تعالى ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويتضمن مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" 6 محاور رئيسية، هي: