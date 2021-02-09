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أخبار العالم

مديرية المخابرات والإرهاب بالعراق: القبض على 27 مسلحا ينتمون لـ داعش

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:29 م
العراق
العراق
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سمر صالح
أعلنت مديرية المخابرات والإرهاب في محافظة الأنبار غربي العراق اليوم الثلاثاء القبض على 27 مسلحا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في مختلف أقضية ونواحي المحافظة.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن قوات الأمن قبضت على 27 من عناصر تنظيم داعش في محافظة الأنبار غرب العراق.
 
وذكرت الوزارة على صفحتها بموقع فيس بوك، أن مفارز الوكالة في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار في وزارة الداخلية قبضت على 24 إرهابيًا مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب.
 
وأضافت أن الموقوفين متهمون بالانتماء لتنظيم داعش والعمل ضمن ما يسمى قاطعو الأنبار والفلوجة بالتنظيم.
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